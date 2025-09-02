TSE aclara que Fiscalía inició una investigación preliminar sobre denuncia contra Agetic

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, aclaró este martes que lo que corresponde en este momento es una investigación preliminar del Ministerio Público respecto a la denuncia presentada por la diputada Luciana Campero sobre una presunta manipulación e injerencia de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) en el sistema electoral.

“En realidad, lo que se ha pedido es una investigación, no hablemos de proceso porque todavía no corresponde. Una investigación para ver cuál es el marco dentro del cual esta señora diputada hizo declaraciones en relación a la Agetic”, explicó Hassenteufel en rueda de prensa.

En pasados días el Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que en el marco de esta denuncia se convocará a entrevistas informativas a los vocales del TSE, con el fin de esclarecer los alcances de las declaraciones y la veracidad de los señalamientos.

