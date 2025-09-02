TEMAS DE HOY:
Zoofilia a un cordero Narcotráfico Perrito atropellado

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

TSE aclara que Fiscalía inició una investigación preliminar sobre denuncia contra Agetic

En pasados días el Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que en el marco de esta denuncia se convocará a entrevistas informativas a los vocales del TSE. 

Hans Franco

02/09/2025 13:36

Foto: Oscar Hassenteufel presidente interino del TSE
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, aclaró este martes que lo que corresponde en este momento es una investigación preliminar del Ministerio Público respecto a la denuncia presentada por la diputada Luciana Campero sobre una presunta manipulación e injerencia de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) en el sistema electoral.

“En realidad, lo que se ha pedido es una investigación, no hablemos de proceso porque todavía no corresponde. Una investigación para ver cuál es el marco dentro del cual esta señora diputada hizo declaraciones en relación a la Agetic”, explicó Hassenteufel en rueda de prensa.

En pasados días el Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que en el marco de esta denuncia se convocará a entrevistas informativas a los vocales del TSE, con el fin de esclarecer los alcances de las declaraciones y la veracidad de los señalamientos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD