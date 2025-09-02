¡Congelado y listo para desaparecerlo! Así fue encontrado el menonita asesinado en la Chiquitania

Un macabro hallazgo se registró en la Chiquitania. El cuerpo sin vida de Benjamín Klassen, un joven menonita de 20 años, fue encontrado en la Colonia Primavera, ubicada entre Quimomes y San José de Chiquitos. La víctima estaba dentro de una heladera, cubierto de hielo, aparentemente con la intención de frenar la descomposición y facilitar su desaparición.

El comandante de la Chiquitania, Edson Fernández, informó que el cadáver fue hallado en posición cúbito dorsal, completamente rodeado de hielo. La autopsia de ley confirmó que Klassen murió por asfixia mecánica a causa de estrangulamiento.

Tras las primeras investigaciones, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió a ocho personas de la misma colonia menonita, entre ellos dos menores de edad. El principal sospechoso, de 18 años, fue “plenamente identificado” como autor material del crimen.

Uno de los agresores golpeó a la víctima y posteriormente la cubrieron con hielo para que el cuerpo no se descomponga y así poder deshacerse de él, según los primeros reportes.

Los detenidos permanecen en celdas policiales del Comando de la Chiquitania en San José de Chiquitos y serán trasladados en las próximas horas a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para enfrentar su audiencia de medidas cautelares.

