Identifican a hombre hallado sin vida en un canal de drenaje en Santa Cruz

El Ministerio Público confirmó la identidad del hombre encontrado sin vida la tarde de este lunes en un canal de drenaje ubicado bajo un puente, en inmediaciones del mercado Primavera, quinto anillo de la capital cruceña.

El fiscal asignado al caso, Daniel Ortuño, informó que se trata de Juan Ronald Vallejo, de 32 años, quien fue identificado gracias a la cédula de identidad hallada entre sus pertenencias.

“Se ha realizado el procesamiento de la escena del hecho y procedido al levantamiento legal del cadáver. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia médico legal que permitirá determinar las causas reales de la muerte”, declaró Ortuño.

Si bien la inspección preliminar no reveló lesiones externas, el fiscal aclaró que la investigación continúa abierta. “El hecho pudo haberse dado por una caída accidental o fortuita”, señaló.

No obstante, vecinos que presenciaron el hallazgo expresaron su preocupación y afirmaron haber notado signos de violencia en el cuerpo. “Parecía que le habían pegado”, comentó uno de los testigos.

La Policía desplegó a la división Homicidios para levantar evidencias y recabar información de vecinos y transeúntes de la zona. El informe de la autopsia será determinante para establecer si se trató de un accidente o de un hecho criminal.

