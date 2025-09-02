Autopsia confirma que menonita murió estrangulado; ocho aprehendidos, entre ellos dos menores

La autopsia realizada este martes confirmó que Benjamín Klassen, un joven menonita de 20 años, murió por asfixia mecánica, producto de un estrangulamiento. Su cuerpo fue hallado en posición cubito dorsal y cubierto con hielo en la Colonia Primavera, ubicada entre Quimomes y San José de Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz.

El comandante de la Chiquitania, Edson Fernández, informó que, tras el hallazgo, se procedió a la aprehensión de ocho personas, entre ellas dos menores de edad, presuntamente involucradas en el crimen.

“Al momento tenemos ocho personas aprehendidas, entre ellos dos menores de edad. El principal autor se encuentra plenamente identificado”, señaló.

Según los primeros reportes, la víctima estaba compartiendo bebidas alcohólicas con los sospechosos la madrugada del lunes, cuando habría ocurrido un altercado que derivó en golpes y estrangulamiento. Posteriormente, el cuerpo fue colocado en una heladera, presuntamente para evitar su descomposición.

El padre de la víctima expresó su consternación y pidió que el caso sea esclarecido: “Estaba durmiendo cuando me avisaron que mi hijo había muerto”, manifestó.

Los aprehendidos permanecen en celdas policiales del Comando Policial de la Chiquitania, mientras la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) continúa con las investigaciones.

El cuerpo de Klassen fue trasladado a la morgue de La Pampa de la Isla, en Santa Cruz de la Sierra, donde se realizó la autopsia de ley que determinó la causa de muerte. Las autoridades esperan que los aprehendidos sean presentados ante un juez cautelar en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play