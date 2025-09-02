¡Por nuestros niños! Prepárate para el Teletón UNICEF que se realizará el 21 de septiembre

La sexta edición del Teletón UNICEF, Tiempo de Actuar, ya tiene fecha, y será el próximo 21 de septiembre en instalaciones de la Expo Cruz, un evento solidario que busca el apoyo de todos los bolivianos para ayudar a nuestros niños.

El evento principal será superior al pasado año, y se contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales de renombre, como Américo y Luis Vega.

“Este año será más espectacular, porque vamos a estar en la Expo Cruz el 21 de septiembre, y estaremos en el escenario principal con artistas estelares como Américo de Chile, Luis Vega de Bolivia, y Lu de la Tower”, manifestó Katya Marino, presidente de UNICEF, Bolivia.

Este año, se busca superar la meta de 2,5 millones de bolivianos de la pasada gestión, recursos que serán invertidos en los programas de UNICEF, especialmente en temas de vacunas de sarampión.

El evento será transmitido por Red Uno, y podrás conocer todos los detalles de esta importante actividad.

“Mucho que celebrar ese día, un día especial apoyando con todo a UNICEF, la Red Uno desde el día uno. Tenemos ese compromiso con nuestra comunidad, que desde el lugar donde uno está, donde uno le toca poder ayudar, y nosotros somos un medio de comunicación solidario que apoyamos el arte, la cultura, las causas comunes, todo lo que sea para el bien de la sociedad y de nuestro país”, expresó Jessika Kuljis, vicepresidente de Red Uno.

Como parte del agradecimiento a la solidaridad de la población boliviana, se sortearán un auto cero kilómetros, dos motocicletas eléctricas, bicicletas y scooters entre los donadores.

“Un escenario principal que va a brillar el domingo 21, realmente vale la pena estar, vale la pena apoyar, y los niños lo van a agradecer, los niños son el presente y podemos hacer muchísimo, con poco esfuerzo, viniendo este domingo 21, disfrutando a artistas de renombre internacional y también a artistas internacionales que están viniendo a Expocruz”, puntualizó Raúl Strauss, gerente general de Fexpocruz.

No te olvides de esta importante fecha y evento, además conocerás todos los pormenores del Teletón UNICEF, por la señal de Red Uno, y todas sus redes sociales.

