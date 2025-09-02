COB realizará en Cobija su Congreso Nacional para renovar dirigencia y definir línea política

El Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) oficializó este martes la convocatoria al XVIII Congreso Ordinario Nacional, que se llevará a cabo del 6 al 10 de octubre en la ciudad de Cobija, Pando.

El encuentro contará con la participación de delegados sindicales de todo el país y tendrá como principal objetivo la renovación de la dirigencia nacional, incluida la Secretaría Ejecutiva, actualmente a cargo de Juan Carlos Huarachi.

“Ha salido después de la conclusión de la comisión de poderes, hace horas, la convocatoria al Congreso de la Central Obrera Boliviana para discutir, debatir y contar con un nuevo comité ejecutivo”, informó Andrés Paye, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Además de la elección del nuevo Comité Ejecutivo, la COB adelantó que el congreso será un espacio para definir la línea política y sindical de la organización en los próximos años, en un contexto de transformaciones sociales y económicas en Bolivia.

