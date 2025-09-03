TEMAS DE HOY:
La gran batalla

“Hay cosas que corregir”: Rodrigo Giménez interpretó a Rauw Alejandro y así respondieron los jueces

El famoso contó su historia de vida poco antes de ingresar al escenario.

Silvia Sanchez

02/09/2025 22:49

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el cierre del segundo programa de la semana, se presentó Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’, el equipo llegó con mucho ritmo al escenario e interpretaron la canción “Tú con él” de Rauw Alejandro.

Los jueces en su evaluación destacaron las ganas y energía del famoso de permanecer en la competencia y avanzar a la próxima etapa, por lo que hicieron algunas puntualizaciones y recomendaciones.

La juez Elka Meyer se pronunció y brindó su evaluación para el equipo, destacó la coreografía y observó algunos momentos de descoordinación.

“Me gustó mucho la energía y como explotó el baile desde un inicio hasta el final, aunque hubo momentos de descoordinación, tengan cuidado chicos, entiendo cuanto quieren estar aquí, hay cosas que corregir”, aseveró Meyer.

 

También se pronunció el juez Tito Larenti, y tuvo similar opinión a la de Elka Meyer, “hay cosas que pulir, lo disfrutas, esperemos que puedan avanzar, se nota el trabajo, pero no siempre es suficiente”, manifestó.

El famoso destacó el trabajo de su equipo, y aprovechó la oportunidad para felicitar al equipo encargado de la caracterización de personajes, “hacen un gran esfuerzo”, señaló a momento de pedir un voto de confianza por parte del público.

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

 

