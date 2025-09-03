¿Qué dijeron los jueces? Adry Vargas e ‘Idols Dance’ interpretaron a Marilina y convencieron al jurado

A poco de cerrar la segunda noche de la semana, subió al escenario más grande de la televisión boliviana, Adry Vargas y la academia Idols Dance, quienes interpretaron la canción “Tatoo” de la paraguaya Marilina.

Los jueces destacaron el avance del equipo y le pidieron relajarse para evitar los nervios en el escenario.

Tito Larenti se pronunció y resaltó que durante la presentación encontró más pasos de cumbia y hubo mejor vibra del equipo.

“Lo bueno es que encontré un poquito más de cumbi y me gustó la vibra, sos un mujerón y me gustó tu trabajo, estabas muy nerviosa, relájate un poco, estuvo bastante bien”, puntualizó Larenti.

Por su parte, Rodrigo Massa aseguró que el equipo hizo una buena presentación con su coreografía musical y solo les pidió tener cuidado con el uso de instrumentos musicales dentro de la puesta en escena.

“Si van a incluir instrumentos, deben saber dónde va y dónde no va, tuvieron buena energía y buena vibra”, manifestó el juez.

Para despedirse, Adry Vargas envió un saludo a Marilina hasta Paraguay, y destacó su carrera musical, además, pidió un voto de confianza a todo el público boliviano para mantenerse en competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

