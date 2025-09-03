“Enciérrense a ensayar”: Basti y ‘Áurea Crew’ recibieron duras críticas de los jueces, ¿qué pasó?

El segundo en el escenario en la noche de competencia de ‘La Gran Batalla’ fue el equipo del cochabambino Basti y la academia ‘Aurea Crew’, y ellos interpretaron una canción del recuerdo, “Déjame un beso” de Salsa Kids.

Aunque el equipo puso todo su esfuerzo, tuvieron algunos problemas en temas de coordinación e imitación de la canción, algo que los jueces no perdonaron.

El primero en evaluarlos y el más duro, fue Tito Larenti, él incluso cuestionó al coach, acerca de la falta de coordinación entre los miembros del equipo, sobre todo sobre el famoso.

“No solo es Basti, el equipo es lo mismo, desde el paso básico, varios chicos no lo tenían, y me sorprende que no bailen dentro del tiempo musical, hay que trabajar con ellos”, afirmó Larenti, y al mismo tiempo le pidió al famoso aprovechar el carisma que tiene en el escenario y el apoyo del público.

También se pronunció Gabriela Zegarra y ella compartió el criterio de que hubo muchos momentos de descoordinación, aunque destacó que el equipo no dejó de sonreír.

“Algo que destacar es que no dejaron de sonreír, algunos errores hacían que no pueda disfrutar de la coreografía en general, algunos se los chicos se sentían incomodos”, manifestó.

Para despedirse, Basti admitió que tiene muchas dificultades para bailar, “tengo dos pies izquierdos”, dijo y pidió el apoyo de la gente.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

