“Nos vemos el domingo”: Ronald Valverde y Royalty Crew son los primeros nominados de la semana

El público fue el encargado de decidir que equipo sería nominado a la gala de eliminación.
01/09/2025 23:36

Al finalizar el programa en vivo, se cerraron las votaciones en el link: voto.reduno.com.bo, y fue el público el que decidió qué equipo era nominado a la gala de eliminación del día domingo.
La votación terminó de la siguiente manera:
El equipo nominado deberá volver a presentarse este domingo, donde buscará defender su lugar en la competencia.
A lo largo de la semana, los equipos estarán en manos del público, quienes, con su apoyo definirán quien avanza y quien es nominado.
