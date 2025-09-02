“Nos vemos el domingo”: Ronald Valverde y Royalty Crew son los primeros nominados de la semana

Al finalizar el programa en vivo, se cerraron las votaciones en el link: voto.reduno.com.bo, y fue el público el que decidió qué equipo era nominado a la gala de eliminación del día domingo.

La votación terminó de la siguiente manera:

El equipo que recibió mayor apoyo por parte del público, fue Juandy y la academia ‘Legacy’, ellos obtuvieron el 38,9 por ciento de los votos, convirtiéndose en el mejor de la noche.

En segundo lugar, estuvo Luz López y la academia ‘The Hooligans’, con el 24,9%.

El tercer lugar fue para Eugenis Redin y la academia ‘Power Dance’, con el 12,5%.

Susana Rivero y la academia ‘La Fábrica’, se salvó de la nominación con el 12.4% de la votación.

Finalmente, Ronald Valverde y la academia Royalty Crew, fueron los nominados, ya que solo obtuvieron el 11,3%.

El equipo nominado deberá volver a presentarse este domingo, donde buscará defender su lugar en la competencia.

A lo largo de la semana, los equipos estarán en manos del público, quienes, con su apoyo definirán quien avanza y quien es nominado.

