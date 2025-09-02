¡Juandy fue el mejor de la noche! Su equipo interpretó "El gran varón" de Willie Colón

Poco antes de cerrar el programa fue el turno de Juandy y la academia ‘Legacy’, el equipo interpretó una canción del recuerdo y bastante conocida, “El gran varón” de Willie Colón, y recibieron elogios por parte de los jueces.

Tito Larenti y Rodrigo Massa no pudieron dejar pasar la oportunidad de felicitar al equipo y destacar todas sus fortalezas.

Para Tito Larenti, la puesta en escena fue la mejor de la noche, y reiteró que el equipo, es uno de los más fuertes de la competencia.

“Una fantástica caracterización, felicidades, ustedes se mueven mucho y aunque hay cosas para corregir y pulir muchos detalles, tienen todo un certamen para hacerlo, hoy a esta altura se mueven bastante, y la creatividad con la que se mostraron es fabulosa, montaron un show para la gente que está al otro lado, Juandy, ustedes son hasta ahora, los más seguros del certamen”, aseveró Tito.

Por su parte, para Rodrigo Massa el trabajo de imitación del artista fue bastante bueno, “eres como un camaleón y todos los bailarines estaban contando la historia, me dejaron con la boca abierta”, expresó con mucha alegría el juez.

Juandy y su equipo, recibieron las críticas de los jueces con mucha alegría, el creador de contenido dio el crédito a sus bailarines y a su coach.

A continuación, podemos revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play