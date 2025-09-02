Susana Rivero y ‘La Fábrica’ impresionaron con su interpretación de Natusha

Fue el turno de Susana Rivero y la academia ‘La Fábrica’, y el equipo interpretó a la reconocida Natusha, con su canción ‘Tú la tienes que pagar’, una coreografía con la que los jueces quedaron impactados y felicitaron al equipo, pero también hicieron algunas recomendaciones.

La juez Gabriela Zegarra, resaltó la presentación de Susana, señalando que es una de las pocas famosas que “se anima a bailar” durante toda la coreografía.

“Me gusta algo de ti, eres una de las pocas que se anima a bailar durante toda la coreografía, siento que es una de las pocas que baila, en el tema del lip sync, lo haces muy bien, hay mucho potencial, esta presentación me gustó a mí”, manifestó Zegarra.

En tanto, para Elka Meyer, la propuesta fue bastante buena y les pidió interpretar más pasos de la temática de baile durante la coreografía, ya que creyó que no harían el paso característico de la lambada.

"Me asusté, en un punto dije ¿dónde está el paso? pero al final si lo dieron, sugiero que cuando presenten un ritmo específico, traten de colocarlo un poco más y no solo al final, no estuvo mal la propuesta, se nota el trabajo, sigan adelante”, expresó Meyer.

Susana Rivero agradeció al público y los jueces, y recordó que está aprendiendo a bailar de manera profesional y que todavía tiene mucho para mejorar.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

