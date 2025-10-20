Analista destaca compromiso de Rodrigo Paz con estabilidad, combustible y apertura internacional

Tras el discurso de Rodrigo Paz luego de confirmarse su virtual victoria en las urnas, la analista Claudia Pacheco valoró el compromiso del presidente electo de trabajar en la estabilización del país, especialmente en temas clave como el abastecimiento de combustible.

“Contenta con el discurso y, más que todo, porque se ha vuelto a comprometer con estabilizar el país. Y voy al tema de combustible a partir del 9 de noviembre, 4 mil millones de dólares comprometidos que ahora, como presidente, va a poder gestionar en instancias internacionales”, afirmó Pacheco.

La experta también resaltó la intención de reestablecer relaciones internacionales, con el objetivo de mejorar la productividad y abrir oportunidades para la economía boliviana:

“Relaciones internacionales, sin importar la ideología, abrir Bolivia al mundo. Esto es muy importante y necesario, porque la productividad tiene que salir al mundo y solo puede hacerlo si Bolivia se abre”, explicó.

Asimismo, Pacheco enfatizó la necesidad de que el gobierno saliente entregue de manera transparente toda la información económica, para que la administración entrante pueda planificar su agenda con datos reales:

“Es necesario que el gobierno actual, que ya sabe que hay un presidente electo, empiece a entregar la información necesaria. De lo contrario, el nuevo gobierno tendrá que comenzar a ordenarse desde cero, y eso nos hace perder tiempo, algo que no podemos permitir en este momento”, indicó.

