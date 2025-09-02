¡Sacaron a bailar a Elka! Ronald Valverde y Royalty Crew impresionaron con su presentación

Inició la primera noche de competencia de la semana, y es el turno del ritmo tropical, todos los equipos mostrarán coreografías con mucho colorido y sabor, y el público es el encargado de decidir que equipo se irá nominado a la gala de eliminación.

El primer equipo en salir al escenario fue el de Ronald Valverde y ‘Royalty Crew’, y ellos interpretaron una canción de Jorge Celedón, y gustaron con la canción “Que bonita es esta vida”.

Durante la presentación del equipo, algo que llamó la atención, y llenó de emoción a todos, fue el momento en que sacaron a bailar a la juez Elka Meyer, y fue justamente ella, una de las primeras en brindar su evaluación hacia los bailarines.

“La verdad que me pareció bastante acorde al vallenato, y era lo que necesitaba ver, tengan cuidado con algunos pasos, bien el ritmo en general, se sintió que se desconectaron un poco, pero luego lograron continuar”, afirmó la juez.

También se pronunció Rodrigo Massa, el juez observó sonriendo toda la presentación, y felicitó al equipo por transmitir alegría, aunque también les hizo algunas observaciones.

“Te propusiste hacer un montón de cosas, pero hubo momentos donde te perdiste un poco, donde algunos movimientos fueron torpes”, manifestó el juez.

Ronald y su equipo saludaron a todos los jueces, agradecieron por sus palabras y el famoso saludó la presencia de su familia en el escenario, sobre todo de su pequeña nieta.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

