“No sabían el paso básico”: duras críticas a la presentación de Eugenia Redin, ¿qué pasó?

La primera dama en el escenario de ‘La Gran Batalla’ durante la noche de este lunes fue Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’, y ellos interpretaron la canción ‘Tu y Yo’ de Maite Perroni, una puesta en escena que desafortunadamente, recibió varias críticas.

Los jueces observaron una falta en la imitación de la letra, y que la famosa cantó algunos coros, en lugar de ser “la voz principal”.

Tito Larenti fue el más duro y durante su evaluación, también cuestionó al coach del equipo.

“Tu lip sync estuvo mal ejecutado, una cosa es la primera voz y otra el coro, lamentablemente estuvo mal trabajado y ni el paso básico se vio”, puntualizó Larenti.

Gabriela Zegarra tuvo similar opinión, pero evitó ser tan dura con el equipo, y señaló que los nervios habían traicionado a la famosa y que el equipo, tuvo algunos momentos de descoordinación.

"Talvez los nervios hicieron que te aprendieras toda la canción y cantaste lo que no era y las partes que, si era, se notaba que no sabías la canción, en el tema de baile, no sé si por concentrarte en la canción, en los movimientos no te veías confiadas, y los chicos, la mitad me encantó y en la otra mitad hubo descoordinación”, afirmó Zegarra.

Para despedirse, Eugenia agradeció a todos y pidió un voto de confianza para continuar en la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

