Luz López recibió críticas de Tito Larenti tras cantar en vivo al inicio de su presentación

Para cerrar el programa de este lunes, fue el turno de Luz López y la academia ‘The Hooligans’, ellos interpretaron “Amiga traidora”, una canción de la argentina Ángela Leiva, un tema bastante cantado en el país.

La interpretación inició con una interpretación, cantada en vivo y a capela de la canción, y aunque para muchos, la iniciativa fue de destacar, otros no opinaron lo mismo, ese fue el caso de Tito Larenti.

Para el juez Tito Larenti, el aporte estratégico del equipo, no fue tan bueno.

“La vez anterior lo utilizaste, y ahora, si cantaras, sí sería un recurso interesante, a mí no me impresionó, el baile de cumbia no lo vi, vi un baile de salón al son de la cumbia, siento que quieren hacer propuestas, pero propongan cosas que realmente sepan hacer”, manifestó Larenti.

La evaluación y crítica del juez, conmovió a la famosa, quien se vio afectada por el comentario recibido.

Sin embargo, para la juez Elka Meyer, la interpretación si fue de su agrado, y dijo estar contenta con las propuestas nuevas.

“Me agrada que usted le ponga algo suyo y me agradan las propuestas nuevas y diferentes que nos dan los participantes, pero me agrada y para mí, tengan cuidado en el tema de los pasos”, afirmó Meyer.

El equipo se retiró agradecido por las críticas de los jueces, “lo que dicen es para corregir y mejorar”.

A continuación, puedes revivir este momento del programa;

