“Lo gocé desde el principio”: Marcela Palacios y Sport Dance impactaron al público y a los jueces

El equipo recibió felicitaciones y muy buenas críticas por parte del jurado.
Fue el turno de los cochabambinos, y al escenario subieron Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’, y ellos interpretaron una canción con bastante ritmo, “Corazón Mentiroso” de Karina.
La interpretación conquistó a todos y contagió de ritmo a los jueces y al público presente en el set, algo que todos destacaron.
Con mucha alegría, se pronunció Gabriela Zegarra, y ella destacó la presentación del equipo, dijo que se sintió como en un concierto.
“Me la gocé de principio a fin, obviamente hubo algunas dificultades, a un bailarín lo vi disfrutando más que a otros, lo gozaron, me hicieron sentir la canción, vocalizaste muy bien, sentí que estaba en un concierto”, afirmó Zegarra.
Por su parte, para la juez Elka Meyer, la coreografía fue una propuesta bastante buena e interesante, y solo hizo algunas recomendaciones en cuanto al movimiento de los brazos en los bailarines.
“Me gustó, sentí que manejaron muy bien la idea y la propuesta, me agrada, tengan cuidado con los brazos, que no queden sueltos”, manifestó la juez.
Marcela Palacios y su equipo agradecieron a los jueces, dijeron estar contentos con las palabras de los jueces, y pidieron el apoyo de la población cochabambina.
