Gato Pozo y Style Bolivia se lucieron e impresionaron a los jueces con su presentación

Inició la noche de competencia, y el encargado de inaugurar la noche en el ritmo tropical, fue Gato Pozo y la academia “Style Bolivia”, el equipo, interpretó con mucha energía la canción ‘Darte un beso’ de Prince Royce.

La interpretación gustó mucho al público, ya que, además, Gato Pozo tuvo que cambiar de look, y se afeitó la barba para una mejorar caracterización.

Para la juez Elka Meyer, los pasos y técnicas utilizadas por el equipo fueron bastante buenas, pues no solo se basaron en un video, sino también incluyeron pasos de bachata, necesarios para la coreografía.

“Me agrada y me gusta la mezcla de referencia y los pasos de bachata, me gustó, la presentación fue muy amena, fue bastante Prince Royce, solo a los bailarines tengan cuidado con las líneas y el manejo de los tacos”, expresó Meyer.

Por su parte, Rodrigo Massa destacó la precisión del equipo en el momento de ejecutar algunos trucos, además felicitó al coach por la coreografía.

"Me gusta mucho la precisión y exactitud de tu trabajo corporal, se nota que estudiaste, muy bien, me sorprendiste, el coach tomó buenas decisiones, me gusta mucho el equipo”, afirmó Massa.

En su despedida del escenario, Gato Pozo y Style Bolivia, agradecieron a los jueces, y pidieron la confianza del público para mantenerse en la competencia.

