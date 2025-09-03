TEMAS DE HOY:
Vehículo robado Choque con incendio en Villa Tunari Caso Pederastia

Comunidad

Video: ¡Un acompañante cayó al piso! adrenalina en la competencia de Cochecitos sin motor en Chulumani

La tradicional competencia de Cochecitos sin motor en Chulumani 2025 estuvo cargada de adrenalina, emoción y escenas de riesgo. En las imágenes se observó como un acompañante cae al piso en plena carretera.

Red Uno de Bolivia

03/09/2025 10:07

Foto: Captura de video
La Paz

Son varios equipos los que participaron mostrando creatividad y destreza en el descenso, bajo la mirada de cientos de espectadores.

Durante la competición un acompañante perdió el equilibrio y cayó al piso, lo que generó un momento de tensión. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y pudo reincorporarse sin lesiones de gravedad.

Si embargo otros incidentes con los competidores se suscitaron en medio de la competición, varios de ellos tuvieron accidentes, pero no tuvieron lesiones de gravedad y fueron auxiliados de manera inmediata.

Este evento es conocido por ser tradicional en Chulumani, La Paz. Cada año reúne a familias, turistas y competidores, consolidándose como una de las actividades más esperadas de la región yungueña.

 

