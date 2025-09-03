La previa del partido entre Bolivia y Colombia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas tuvo un encuentro especial en Barranquilla. El Chasqui, reconocido hincha boliviano, y El Cole, representativo de la afición colombiana, se reunieron y compartieron un divertido diálogo para las cámaras de Red Uno.

El Cole, que representa al cóndor en la hinchada cafetera, destacó que “el fútbol une y genera hermandad”, asegurando además que Colombia se llevará la victoria. Entre bromas, El Chasqui interrumpía sus palabras, aportando humor al momento.

Por su parte, el hincha boliviano expresó con entusiasmo: “Gracias a ti estoy aquí. ¡Fuerza Bolivia potente!”, mostrando la pasión de la afición nacional a un día del compromiso.

El partido entre Bolivia y Colombia se disputará este jueves desde las 19:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un duelo clave de las Eliminatorias rumbo al Mundial.

