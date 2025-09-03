"Gato quimera": El felino viral con rostro de dos colores que parece de fantasía

Un gatito con una apariencia asombrosa se ha vuelto viral en redes sociales, cautivando a miles de usuarios. Su rostro está perfectamente dividido en dos mitades de distinto color, y, para sumarle a su aspecto singular, tiene un ojo de cada tono. Aunque parece un montaje digital, este felino es completamente real, y su aspecto tiene una explicación científica fascinante.

¿Qué es el quimerismo felino?

La apariencia del gatito se debe a una rara condición genética conocida como quimerismo felino. Este fenómeno ocurre cuando dos embriones diferentes se fusionan en una sola entidad durante las primeras etapas de la gestación, creando un solo organismo que posee dos líneas de ADN distintas.

De acuerdo con expertos, este rasgo no es exclusivo de una raza. El quimerismo puede manifestarse de distintas maneras, desde sutiles diferencias de color en el pelaje hasta divisiones muy marcadas, como en el caso de este felino viral. La combinación de colores, junto con la heterocromía (ojos de distinto color), refuerza su aire fantástico, convirtiéndolo en una verdadera sensación en internet.

Sin riesgos para la salud

A pesar de su apariencia de "dos caras", especialistas señalan que el quimerismo felino no suele afectar la salud del animal. No son más propensos a enfermedades que otros gatos, y su comportamiento es tan normal como el de cualquier otro felino.

Aunque el quimerismo es extremadamente raro, el interés generado por este "gato quimera" demuestra cómo la naturaleza puede crear fenómenos que parecen salidos de la ficción, pero que son parte de la diversidad natural.

Mira el video:

