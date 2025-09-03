Árbitro argentino dirigirá el duelo clave entre Colombia y Bolivia: ¿de quién se trata?

El partido entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026 contará con arbitraje argentino, una designación que aumenta la expectativa de un duelo crucial para ambos equipos. La Conmebol designó a Darío Herrera como árbitro principal, acompañado en el VAR por su compatriota Héctor Paletta. El encuentro se jugará el jueves 4 de septiembre, desde las 19:30, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Colombia llega al compromiso con 22 puntos y la posibilidad de asegurar su clasificación al Mundial ganando en casa. Por su parte, Bolivia, octavo en la tabla con 17 unidades, necesita sumar al menos un punto para mantener opciones de repechaje. Históricamente, Colombia ha ganado sus últimos siete partidos como local frente a Bolivia por Eliminatorias, sin recibir goles desde 1997.

Darío Herrera, con experiencia en siete partidos de la actual Eliminatoria, dirigirá por tercera vez a la selección colombiana, tras el empate frente a Chile y la victoria contra Paraguay. Su presencia suele asociarse a encuentros de alta tensión y relevancia. El VAR, bajo responsabilidad de Paletta, busca garantizar la transparencia y corregir posibles errores en jugadas polémicas.

El técnico colombiano Néstor Lorenzo no podrá contar con Daniel Muñoz ni Kevin Castaño por suspensión, mientras que figuras como Luis Díaz, máximo goleador de la tricolor con siete tantos, liderarán el ataque. En Bolivia, Miguel Terceros se perfila como la principal amenaza ofensiva, tras anotar tres goles en la actual eliminatoria, incluyendo el triunfo sobre Colombia en el enfrentamiento anterior.

Este partido marca la penúltima jornada de la fase clasificatoria sudamericana. Tras el compromiso, Colombia visitará a Venezuela el 9 de septiembre y posteriormente disputará cuatro amistosos internacionales para prepararse de cara a la Copa del Mundo.

Mira la programación en Red Uno Play