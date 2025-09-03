Camacho: “Me visitaron nueve veces para negociar, pero no me quebraron”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, habló en exclusiva con el programa El Mañanero, donde se refirió al recibimiento de la población cruceña, su paso por el penal de Chonchocoro y las múltiples veces que intentaron negociar con él durante su encarcelamiento.

Camacho relató que desde el paro de los 36 días ya sabía que existía una orden para detenerlo, pero decidió enfrentar su destino con firmeza. “No vamos a huir, no nos vamos a vender ni vamos a negociar. Vamos a resistir: ustedes desde afuera y yo desde adentro”, afirmó.

Durante la entrevista, el gobernador reveló que fue visitado en al menos nueve ocasiones por representantes del Gobierno, quienes intentaron convencerlo de negociar en función de intereses políticos. “Ellos insistían porque creían que uno ya estaba quebrado. Pero cuando buscan hacerte daño, uno agarra más fuerza”, dijo, apuntando directamente al exministro de Gobierno como uno de los operadores de estos intentos. Camacho aseguró que se mantuvo firme en sus principios, pese a las condiciones adversas que enfrentó en prisión.

Consultado sobre la fuente de su fortaleza, Camacho no dudó en atribuirla a su fe. “Dios ha sido mi fiel compañero. La fortaleza en mi fe es impresionante, porque en los momentos más duros siempre hay un mensaje”, expresó con convicción.

El gobernador también compartió algunos de los momentos más personales y dolorosos que vivió en prisión, como no haber podido estar presente en el nacimiento de su hijo. “Lo conocí casi a los dos meses. No pude verlo crecer ni estar cuando se enfermaba. Solo recibía los reportes por escrito. Internamente uno se quiebra, pero me propuse que nunca me vieran llorar. Si te dejás caer, te querés volver loco. Ahí uno aprende a tener paciencia, porque no tenés otra opción”, confesó.

