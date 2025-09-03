TEMAS DE HOY:
¡Visitó a su amigo! Lionel Messi desata emoción al aparecer en el teatro (Video)

El astro argentino disfrutó de la obra “Rocky”, protagonizada por su amigo Nico Vázquez, y vivió un momento único junto al elenco y miles de fanáticos.

Ligia Portillo

03/09/2025 9:35

¡Visitó a su amigo! Lionel Messi desata emoción al aparecer en el teatro (Video). Foto: Captura de pantalla
Argentina

Este martes, Lionel Messi sorprendió a todos al aparecer de manera inesperada en el teatro Lola Membrives, ubicado en la emblemática calle Corrientes, para disfrutar de la obra “Rocky”, protagonizada por su amigo Nico Vázquez.

Según informaron desde la prensa del espectáculo, alrededor de mil personas se encontraban en la sala sin saber que el capitán de la Selección argentina estaba entre el público. “Le hizo una función especial a él”, aclararon, mientras se desplegaba un  fuerte operativo de seguridad para resguardar al Diez.

Al finalizar la función, Nico Vázquez invitó a Messi a subir al escenario, donde el astro tomó la palabra: “Fue espectacular. Para mí es muy especial. Yo le había prometido que iba a venir, que tenía que venir. Por suerte pude venir”, expresó con una amplia sonrisa.

El encuentro continuó en el camarín del actor, donde Messi compartió momentos con el equipo y saludó a todos los involucrados en la obra. Al salir del teatro, se fundió en un abrazo con Vázquez y fue recibido por una multitud que lo ovacionó con gritos de “¡Dale campeón, dale campeón!”.

Cabe recordar que Messi se encuentra en Argentina para disputar el partido por eliminatorias contra Venezuela, programado para este jueves en el Monumental.

Mira el video:

 

