El comediante e influencer mexicano Alejandro Rodríguez, conocido popularmente como 'Chaparro Chuacheneger', sorprendió a sus seguidores al arribar a la capital cruceña, donde no tardó en causar revuelo entre los transeúntes de la Plaza Principal 24 de Septiembre.

Conocido en redes sociales desde 2018 y autoproclamado como “el hombre más bello del mundo”, Chaparro aprovechó su paso por Santa Cruz para enviar un saludo especial a Red Naranja. Durante su recorrido por el centro histórico, varios ciudadanos lo reconocieron y no dudaron en acercarse para fotografiarse junto a él.

“Saludos a mis amigos del canal Red Uno de Bolivia, de parte de Chaparro Chuacheneger”, expresó el creador de contenido originario de Apodaca, Nuevo León.

En los videos que compartió en sus redes sociales, el influencer mostró su interés por degustar la gastronomía local, mencionando platos como el majao, el keperí y la milanesa. “Amigos, vengo llegando de Monterrey, México, aquí a Bolivia. Me vino a recibir mi novia Katsumi, está bien contenta, la conocí por Facebook y es la que me va a dar el tour por toda Santa Cruz”, relató entre risas.

Más tarde, Rodríguez publicó un clip en el que aseguró que descansará para continuar con sus actividades turísticas. “Hay que ir a descansar, mañana hay que ir a pasear, vámonos, a ver qué me compras”, comentó con el estilo humorístico que lo caracteriza.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play