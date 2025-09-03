TEMAS DE HOY:
robo casa Marcelo Freitas da Silva Vehículo robado

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

“Saludos a mis amigos de Red Uno”: el influencer mexicano 'Chaparro Chuacheneger' visita Santa Cruz

El autoproclamado “hombre más bello del mundo” aprovechó su paso por la Plaza 24 de Septiembre, donde varios ciudadanos lo reconocieron y no dudaron en acercarse para fotografiarse con él.

Charles Muñoz Flores

03/09/2025 12:02

Escuchar esta nota

El comediante e influencer mexicano Alejandro Rodríguez, conocido popularmente como 'Chaparro Chuacheneger', sorprendió a sus seguidores al arribar a la capital cruceña, donde no tardó en causar revuelo entre los transeúntes de la Plaza Principal 24 de Septiembre.

Conocido en redes sociales desde 2018 y autoproclamado como “el hombre más bello del mundo”, Chaparro aprovechó su paso por Santa Cruz para enviar un saludo especial a Red Naranja. Durante su recorrido por el centro histórico, varios ciudadanos lo reconocieron y no dudaron en acercarse para fotografiarse junto a él.

Saludos a mis amigos del canal Red Uno de Bolivia, de parte de Chaparro Chuacheneger”, expresó el creador de contenido originario de Apodaca, Nuevo León.

En los videos que compartió en sus redes sociales, el influencer mostró su interés por degustar la gastronomía local, mencionando platos como el majao, el keperí y la milanesa. “Amigos, vengo llegando de Monterrey, México, aquí a Bolivia. Me vino a recibir mi novia Katsumi, está bien contenta, la conocí por Facebook y es la que me va a dar el tour por toda Santa Cruz”, relató entre risas.

Más tarde, Rodríguez publicó un clip en el que aseguró que descansará para continuar con sus actividades turísticas. “Hay que ir a descansar, mañana hay que ir a pasear, vámonos, a ver qué me compras”, comentó con el estilo humorístico que lo caracteriza.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD