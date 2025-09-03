Un nombre de novela y fútbol: Hijo quiere cambiarse de nombre y el video de su madre se hace viral

Una madre peruana se ha vuelto viral en TikTok tras compartir la curiosa anécdota de su hijo, llamado Yumpio Neymar, quien le ha confesado su deseo de cambiarse de nombre cuando cumpla 18 años. La historia, que generó un intenso debate en las redes sociales, desató burlas, críticas y también muestras de empatía.

Origen del nombre y las primeras advertencias

La mujer explicó que el nombre de su hijo es una combinación del protagonista de la novela coreana Boys over flowers, Gu Jun Pyo, y el famoso futbolista brasileño Neymar. Sin embargo, este particular nombre ha causado molestias al joven desde temprana edad.

La madre relató una anécdota de cuando su hijo tenía tres años y, durante una visita a un centro médico en Cusco, una enfermera la regañó por el nombre. Incluso el doctor de turno le sugirió al pequeño que, al ser mayor de edad, podría demandar a su madre por haberle puesto un nombre que no le gustaba.

A pesar de que la madre ha intentado convencerlo de que su nombre lo hace "único y especial", el joven se mantiene firme en su decisión. La historia ha resonado con miles de usuarios, quienes han dejado comentarios jocosos y de apoyo al adolescente.

Reacciones en redes sociales

El video rápidamente acumuló miles de vistas y comentarios. Algunos usuarios mostraron empatía, recordando las dificultades que puede generar un nombre poco común durante la adolescencia. Otros, por su parte, se sumaron a la oleada de memes y críticas hacia la elección de los padres.

"Yo quería que mi hijo se llame Goku", "Para que tu hijo sea feliz, haz la demanda ahora", y "¿Cómo le vas a poner Yumpio?" son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, evidenciando el revuelo que ha causado la historia de Yumpio Neymar.

