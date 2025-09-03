TEMAS DE HOY:
Internacional

Divorciados pelearon al repartir los muebles y el hombre terminó asesinando a su exesposa

El agresor fue detenido por los vecinos quienes terminaron golpeándolo y entregándolo a la policía.

Silvia Sanchez

03/09/2025 12:15

Argentina

El violento hecho se registró en la localidad de Guaymallén en Mendoza, Argentina, donde la víctima, una mujer de 57 años identificada como Sandra Norma Sánchez, fue asesinada a puñaladas por su expareja en medio de una discusión por la división de los muebles tras la separación.

“Ya está, no se puede hacer nada, si ya me la mandé”, le dijo con frialdad Enzo Manuel Valdovino a los vecinos, mientras la víctima agonizaba tras el ataque.

 

El hombre no trató de escapar. Se quedó casi inmóvil a pocos metros de la escena del crimen hasta que llegó la policía y lo rescató de la furia de un grupo de vecinos que, conmocionados, intentaron linchar al ahora detenido.

La agresión inició cuando el hombre llegó a la vivienda con la excusa de retirar muebles, pero poco después iniciaron una fuerte discusión que terminó en la tragedia.

Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos, que corrieron a ayudarla. La vieron salir tambaleando y desplomarse a pocos metros de la puerta.

Pese a que intentaron auxiliarla, la mujer falleció poco antes de ser trasladad a un centro de atención médica.

 

