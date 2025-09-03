VIDEO: ¡Quería una foto! Influencer mexicano fue asaltado frente a la casa de Betty la Fea

Lo que iba a ser un momento de fanatismo y nostalgia terminó convertido en una escena digna de telenovela para el influencer mexicano Gerardo Toledo. Durante su visita a Bogotá (Colombia), Toledo quiso conocer la casa de Beatriz Pinzón Solano, mejor conocida como Betty la Fea, y capturar el momento con una fotografía frente a la fachada junto a una imitadora del icónico personaje.

Todo parecía perfecto hasta que un inesperado giro del destino convirtió la postal soñada en una persecución exprés. Según relató el propio Toledo en Instagram, mientras una de sus acompañantes sostenía el teléfono para tomar la foto, un asalto relámpago ocurrió: un motociclista pasó a toda velocidad y le arrebató el dispositivo.

La imitadora de Betty, lejos de quedarse quieta, lanzó incluso una patada al aire intentando detener al ladrón, sin éxito. Los turistas, atónitos, intentaron alertar a una persona que salía de la casa en el Barrio de la Soledad, pero no recibieron apoyo alguno.

Horas más tarde, Toledo compartió en sus historias que, resignado, había terminado comprando un nuevo celular, dejando atrás el aparato que le arrebató el presunto criminal justo frente a la fachada de su personaje favorito.

Un episodio que demuestra que, a veces, la vida real puede ser más dramática que cualquier guión de televisión.

