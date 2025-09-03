TEMAS DE HOY:
robo casa Marcelo Freitas da Silva Vehículo robado

33ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: ¡Quería una foto! Influencer mexicano fue asaltado frente a la casa de Betty la Fea

El creador de contenido llegó sumamente ilusionado hasta Bogotá y montó toda una producción, pero fue víctima de la inseguridad.

Ligia Portillo

03/09/2025 11:33

VIDEO: ¡Quería una foto! Influencer mexicano fue asaltado frente a la casa de Betty la Fea. Foto: Captura de pantalla
Colombia

Escuchar esta nota

Lo que iba a ser un momento de fanatismo y nostalgia terminó convertido en una escena digna de telenovela para el influencer mexicano Gerardo Toledo. Durante su visita a Bogotá (Colombia), Toledo quiso conocer la casa de Beatriz Pinzón Solano, mejor conocida como Betty la Fea, y capturar el momento con una fotografía frente a la fachada junto a una imitadora del icónico personaje.

Todo parecía perfecto hasta que un inesperado giro del destino convirtió la postal soñada en una persecución exprés. Según relató el propio Toledo en Instagram, mientras una de sus acompañantes sostenía el teléfono para tomar la foto, un asalto relámpago ocurrió: un motociclista pasó a toda velocidad y le arrebató el dispositivo.

La imitadora de Betty, lejos de quedarse quieta, lanzó incluso una patada al aire intentando detener al ladrón, sin éxito. Los turistas, atónitos, intentaron alertar a una persona que salía de la casa en el Barrio de la Soledad, pero no recibieron apoyo alguno.

Horas más tarde, Toledo compartió en sus historias que, resignado, había terminado comprando un nuevo celular, dejando atrás el aparato que le arrebató el presunto criminal justo frente a la fachada de su personaje favorito.

Un episodio que demuestra que, a veces, la vida real puede ser más dramática que cualquier guión de televisión.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD