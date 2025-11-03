TEMAS DE HOY:
pelea campal en un cementerio Tentativa de Feminicidio Hombre sin vida

23ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Atención! Esta es la alineación de Bolivia para su debut en el Mundial Sub-17 de Catar

La selección boliviana Sub-17, dirigida por Jorge Perrota, enfrentará este lunes a Sudáfrica desde las 08:30 (hora boliviana) en el Grupo A del torneo.

Silvia Sanchez

03/11/2025 8:24

Foto La Verde FBF
Catar

Escuchar esta nota

La selección boliviana Sub-17 ya está lista para su debut en el Mundial de la categoría, donde enfrentará a Sudáfrica este lunes a las 08:30 (hora boliviana).

El combinado nacional, dirigido por Jorge Perrota, integra el Grupo A junto a Italia, Sudáfrica y el anfitrión Catar. El estratega nacional aseguró en la previa que confía en un buen arranque de su equipo y en poder competir de igual a igual frente a rivales de gran jerarquía.

Alineación de Bolivia

Foto La Verde FBF

Los hinchas podrán seguir todos los detalles y vibrar con el debut de La Verdecita a través de la señal de Red Uno, que transmitirá en vivo el esperado estreno mundialista.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Mundial sub-17

10:50

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Mundial sub-17

10:50

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD