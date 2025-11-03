¡Atención! Esta es la alineación de Bolivia para su debut en el Mundial Sub-17 de Catar

La selección boliviana Sub-17 ya está lista para su debut en el Mundial de la categoría, donde enfrentará a Sudáfrica este lunes a las 08:30 (hora boliviana).

El combinado nacional, dirigido por Jorge Perrota, integra el Grupo A junto a Italia, Sudáfrica y el anfitrión Catar. El estratega nacional aseguró en la previa que confía en un buen arranque de su equipo y en poder competir de igual a igual frente a rivales de gran jerarquía.

Alineación de Bolivia

Foto La Verde FBF

Los hinchas podrán seguir todos los detalles y vibrar con el debut de La Verdecita a través de la señal de Red Uno, que transmitirá en vivo el esperado estreno mundialista.

