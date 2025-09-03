Un video que muestra a una madre arrodillada y visiblemente angustiada en las afueras de una escuela durante el primer día de clases de su hijo capturó la atención de millones de usuarios en redes sociales. El clip se volvió viral rápidamente, generando un intenso debate sobre la autenticidad de la reacción y la dificultad emocional que enfrentan muchos padres en este momento.

En la grabación, capturada por otro padre de familia, se ve a una mujer con el rostro enrojecido y un gesto de súplica, mientras su hijo desaparece por la puerta del aula. Las imágenes resonaron en la comunidad de internet, donde las opiniones se dividieron entre la empatía y la burla. Comentarios como “Ojalá y así lo cuide toda su vida” y “Esa mamá joven necesita atención psicológica” se mezclaron con frases más críticas como “Pero si solo lo dejó en la escuela, no en un internado”.

El video incluso impulsó a psicólogos infantiles a intervenir en el debate. Expertos explicaron que este tipo de reacciones no son raras y que la separación temporal puede ser un proceso difícil, especialmente para los padres que han pasado los primeros años de vida de sus hijos en una convivencia muy estrecha.

La verdad detrás del video viral

Sin embargo, la historia detrás de la emotiva escena resultó ser muy diferente. Se reveló que el video fue completamente actuado por una creadora de contenido conocida en redes sociales como "La Colocha". El clip es parte de su canal de Facebook, donde ella produce videos de comedia basados en situaciones cotidianas. En este caso, la actuación fue una exageración humorística de la experiencia del primer día de kínder en las escuelas mexicanas.

Pese a la revelación, el video continúa circulando ampliamente, lo que demuestra que, a pesar de ser una farsa, la escena logra conectar con una realidad compartida por muchas familias en todo el mundo. El 1 de septiembre, con el inicio del nuevo ciclo escolar en México, la creadora de contenido aprovechó el momento perfecto para lanzar su peculiar pieza de comedia, que sin saberlo se convirtió en un fenómeno global.

