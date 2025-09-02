Murió uno de los actores de “Crepúsculo” y “Danza con lobos”

La industria del cine está de luto tras la muerte de Graham Greene, reconocido actor canadiense que falleció a los 73 años. El intérprete nativo americano fue conocido por participar de la saga de Crepúsculo, y otras películas como Danza con Lobos y La Milla Verde.

Su muerte fue confirmada por su agente de California, Michel Greene mediante un comunicado publicado en Deadline.

"Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y será eternamente extrañado". En esa línea se refirió a su esposa fallecida en 2013, "por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo".

De acuerdo a lo que confirmó su representante a la revista People, el artista estaba con complicaciones de salud desde hacía tiempo.

Quién era el actor Graham Greene

Graham Greene nació el 22 de junio de 1952 en Ohsweken, Ontario, en una zona conocida como la Reserva de las Seis Naciones.

Siempre quiso ser actor, pero antes de dedicarse al ambiente artístico tuvo diferentes trabajos. Graduado del Programa del Centro de Teatro Indígena en 1974, lentamente empezó a participar de diferentes obras profesionales canadienses e inglesas.

Su primer trabajo en la pantalla fue la serie The Great Detective en 1979 y algunos años después actuó en su primera película, Running Brave.

En 1991, Graham Greene encarnó a Kicking Bird/Ziŋtká Nagwáka, uno de los personajes principales de la tribu que convive con el protagonista de Danza con lobos.

El film encabezado por Kevin Costner fue un suceso por el boom de taquilla que generó y las 12 nominaciones al Oscar que consiguió (ganó 7): el canadiense se llevó una de ellas como mejor actor de reparto.

A partir de ese trabajo, Greene concatenó una cantidad numerosa de roles que transformaron en una cara muy conocida en producciones como Maverick, Duro de matar 3, la saga de Crepúsculo, Milagros inesperados, Apuesta maestra, Thunderheart, Skins y Transamerica, entre otras.

En televisión, Greene también participó de las series Northern Exposure, Lonesome Dove: The Series, Wolf Lake, The Red Green Show, Defiance, Echo, Riverdale, The Last of Us, 1883 y Tulsa King, entre otras.

Mira la programación en Red Uno Play