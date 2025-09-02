El reconocido streamer peruano Sacha Uzumaki sorprendió a sus seguidores al anunciar durante una transmisión en la plataforma Kick la compra de su primer auto de lujo. Se trata de un Changan Deepal S07, un modelo moderno que destaca por su diseño y tecnología, y que el creador de contenido venía esperando con entusiasmo.

Durante la transmisión en vivo, Sacha expresó su gratitud hacia sus seguidores, a quienes atribuyó este logro personal. "Gracias a ellos es que tengo este carro", dijo visiblemente emocionado. Además, aprovechó para reflexionar sobre el éxito en el entorno digital, señalando que no basta con trabajar duro, sino que también es fundamental hacerlo de forma inteligente.

El streamer explicó que la compra del vehículo no fue complicada gracias a sus ingresos como creador de contenido. Aconsejó a su audiencia pensar estratégicamente en el mundo digital, donde considera que aún hay muchas oportunidades para quienes saben cómo aprovecharlas. “No trabajen más duro, trabajen más inteligente”, fue uno de los mensajes que dejó durante la transmisión.

Por otro lado, Sacha también mostró un reloj que recibió mediante un canje publicitario, una modalidad frecuente entre influencers. En este tipo de acuerdos, las marcas ofrecen productos o servicios gratuitos a cambio de promoción en redes sociales, lo cual se ha convertido en una fuente alternativa de ingresos para muchos creadores.

