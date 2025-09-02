El hombre que pavimentó el camino de Santa Cruz: Percy Fernández y su legado imborrable

La capital cruceña está de luto tras el fallecimiento de Percy Fernández, el hombre que ocupó la Alcaldía en seis ocasiones y dejó una huella imborrable en la ciudad. Su partida ha conmovido a la comunidad que reconoce el gran legado que dejó a lo largo de su carrera como burgomaestre de Santa Cruz de la Sierra.

Fue en la década de los 90 cuando decidió dedicarse a transformar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuya infraestructura se limitaba únicamente al segundo anillo. Su visión y determinación lo llevaron a emprender un ambicioso proyecto de asfaltado que marcaría el inicio de su exitosa trayectoria como alcalde.

Su legado se traduce en números impresionantes: un total de 49,826 obras que incluyen calles pavimentadas, escuelas, mercados y hospitales construidos para el beneficio de la comunidad.

Entre las obras más destacadas se encuentran: los 3,800 kilómetros de calles y avenidas pavimentadas, 215 módulos educativos, 5 hospitales de segundo nivel, 83 centros de salud, 100 parques urbanos protegidos, 1,500 plazas, alamedas, camellones y pasillos recuperados y mejorados, 2 estaciones policiales integrales, 1 mercado mayorista, 2 mercados minoristas, 12 bibliotecas, 11 centros culturales, 1 teatro municipal, 3,471 obras deportivas, 623 canchas polifuncionales, 10 canchas de fútbol de pasto sintético, 6 estadios distritales, 15 coliseos, 40 guarderías, 9 salones velatorios, 1 centro terapéutico, el museo del Altillo Beni, el albergue transitorio para mascotas y el Cambódromo.

El legado de Percy Fernández es innegable y perdurará en la memoria de Santa Cruz de la Sierra. Su compromiso incansable con el desarrollo de la ciudad y su visión transformadora han dejado una marca imborrable en la capital cruceña. La comunidad lamenta su partida y rinde homenaje a un líder que dedicó su vida a hacer de su ciudad un mejor lugar para vivir.

Percy será recordado como un ejemplo de servicio y determinación, y su legado seguirá inspirando a las futuras generaciones, ya que su determinación para cambiar la ciudad era su mejor carta de presentación política y de gestión.

