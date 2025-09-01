“Yo no quiero ser presidente, quiero que Tuto lo sea”: JP Velasco reafirma apoyo a Quiroga

En un acto público, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), JP Velasco, expresó su apoyo al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga y reafirmó la unidad del binomio.

“Nosotros somos un binomio orgánico, yo no quiero ser presidente, yo quiero que Tuto sea presidente y Tuto va a ser presidente”, declaró Velasco, al tiempo de abrazar al líder político.

La declaración surge en medio de las advertencias del actual candidato a la vicepresidencia del PDC, Edman Lara, dirigidas a su compañero de fórmula, Rodrigo Paz.

Consultado sobre si su gesto respondía directamente a estas críticas, Velasco explicó que se trataba de un mensaje más amplio. En ese momento, Quiroga intervino y aclaró: “A Bolivia”.

“Estamos acá juntos, nos pueden ver, nos van a ver siempre juntos, (aunque) en todos lados no pueden decir lo mismo”, agregó Velasco, subrayando la cohesión de la dupla.

Con este pronunciamiento, el binomio del PDC buscó disipar dudas sobre posibles divisiones internas y reforzar la idea de que el proyecto político se sostiene en torno al liderazgo de Jorge Quiroga.

Mire el video:

