Comunidad

Fiscalía socializa en El Alto proyecto de ley para proteger a menores de delitos en entornos digitales

La propuesta normativa busca reforzar la prevención, investigación y sanción de delitos  cometidos en plataformas digitales.

Hans Franco

01/09/2025 20:02

Foto: El Alto se informa sobre Proyecto de Ley para la Protección a menores
El Alto

Escuchar esta nota

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que este lunes funcionarios del Ministerio Público socializaron en la ciudad de El Alto el “Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales”, impulsado por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro.

La iniciativa tiene como objetivo dar a conocer a la población los alcances y beneficios de la normativa, orientada a reforzar los mecanismos legales de prevención, investigación y sanción de delitos sexuales en plataformas digitales, donde niños, niñas y adolescentes se encuentran en mayor riesgo de sufrir agresiones o acosos.

El coordinador de la Fiscalía Especializada en Razón de Género de El Alto, Pedro Cangri, destacó la importancia de esta propuesta:

“Esta es una necesidad imperiosa para que los tipos penales sean adecuados de manera pertinente, de modo que la investigación y la sanción contra los potenciales sujetos que cometen estos ilícitos en línea sean efectivas”, señaló.

La Fiscalía anunció que continuará con jornadas de información y sensibilización en distintas regiones del departamento, con el propósito de fortalecer la protección de la niñez y adolescencia frente a los riesgos digitales y garantizar un acceso más eficaz a la justicia.

