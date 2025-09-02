¿A quién apoyará en la segunda vuelta? Esto dijo Luis Fernando Camacho

Luego de permanecer casi tres años en la cárcel de Chonchocoro, el gobernador Luis Fernando Camacho se sinceró en el programa Que No Me Pierda y habló sobre la percepción que tiene respecto a la segunda vuelta, destacando la madurez del pueblo cruceño al momento de elegir en las elecciones generales de 2025.

“Prefiero mantenerme al margen por esa decisión que ha tomado el pueblo boliviano de decir ‘voto por el que yo quiera’, esa es la democracia. Me parecen los dos buenos candidatos y con buena formación. No conozco a detalle las propuestas a fondo, solo lo que salió en el debate (…) no tengo el interés de apoyar a Rodrigo ni a Tuto, ni voy a hacerle daño a uno o al otro, y vamos a respetar lo que decida el pueblo”, afirmó el gobernador.

Desde su punto de vista, Camacho señaló que Rodrigo Paz hizo una campaña silenciosa, ya que nadie anticipó su victoria, pues supo captar las bases que tenía el MAS.

“Tuvo un discurso que calaba al voto popular, que se ha visto huérfano, y mostró un rechazo al masismo, al arcismo y al androniquismo”, sostuvo en QNMP.

El gobernador fue claro al indicar que, como autoridad, apoyará a cualquiera de los dos que resulte electo, pues el país necesita certidumbre para salir de la crisis económica.

“Necesitamos dar certidumbre al próximo presidente. Si nosotros cometemos el error de no apoyar al próximo gobierno, se deja una puerta abierta al MAS para desestabilizar. Y creo que Santa Cruz puede ser una base muy sólida para apoyar al próximo presidente”, puntualizó.

