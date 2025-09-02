Urbanista plantea nuevo modelo de gestión para una Santa Cruz en expansión

Santa Cruz avanza con paso firme hacia su consolidación como una de las principales metrópolis del continente, comparable con ciudades como São Paulo, Buenos Aires o Asunción. Sin embargo, aún enfrenta el desafío crucial de definir con claridad hacia dónde quiere ir como ciudad, según el análisis del urbanista Rolando Schrupp.

En una reciente evaluación sobre el desarrollo urbano cruceño, Schrupp aseguró que la ciudad ya ha superado los límites de comparación con otras urbes bolivianas y debe empezar a pensarse en términos regionales y continentales.

“Ya a Santa Cruz le va a quedar chico compararse con Bolivia, por eso tiene que comenzar a mirar cómo competir con otras metrópolis del continente”, afirmó el experto.

Para el urbanista, el crecimiento exponencial de Santa Cruz —que pasó de ser una aldea hace pocas décadas a una ciudad con más de dos millones de habitantes— exige un replanteamiento estructural e institucional profundo, tanto en su planificación urbana como en su administración política.

“La ciudad fue pensada para 250 mil habitantes y hoy tiene más de 2 millones. No se puede gobernar una metrópolis de ese tamaño desde una quinta o desde la plaza”, advirtió Schrupp.

En ese sentido, propuso un modelo de gestión basado en una confederación de distritos municipales autónomos, donde cada zona pueda desarrollar sus propias dinámicas, pero integradas bajo una lógica de cooperación y colaboración, más acorde a la identidad cruceña.

“Debemos dejar atrás el autoritarismo cesarista desde un poder central. La Santa Cruz metropolitana necesita una institucionalidad proactiva, que acompañe su empuje económico, demográfico y social”, añadió.

Schrupp concluyó que el momento actual es decisivo para Santa Cruz: debe elegir entre quedarse como una “gran promesa” o asumir con responsabilidad el desafío de convertirse en una metrópoli de calidad continental, con una visión clara y una estructura institucional moderna.

