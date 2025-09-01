TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Prepárese! Santa Cruz inicia septiembre con una semana marcada por calor, lluvias y frente frío

Ráfagas de viento de hasta 60 km/h, lluvias intensas y cambios bruscos de temperatura marcarán la semana. Revise el pronóstico detallado para que no lo sorprenda.

Charles Muñoz Flores

01/09/2025 10:35

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El mes aniversario de Santa Cruz inició con un clima tan diverso como su geografía. Este lunes 1 de septiembre, la capital cruceña despertó con lluvias y el ingreso de vientos del sur, lo que dio un respiro a las altas temperaturas y acompañó los primeros actos protocolares del calendario septembrino.

Según el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, las precipitaciones se mantendrán durante la jornada, con un leve descenso en las condiciones ambientales. Sin embargo, el alivio será breve: desde el martes 2, las corrientes cambiarán al norte, impulsando una rápida subida de temperaturas en todo el departamento.

El miércoles 3 se perfila como uno de los días más calurosos de la semana, con registros de 34 °C en el área metropolitana, 29 °C en los Valles, 38 °C en la Cordillera y hasta 39 °C en la Chiquitania, de acuerdo con el reporte semanal N.º 218 del “Señor del Clima”.

El jueves 4, un frente frío moderado ingresará de madrugada, trayendo consigo lluvias diferenciadas y una caída significativa en las temperaturas, que se mantendrán bajas durante el resto de la semana.

Panorama provincial

  • Andrés Ibáñez y Norte Integrado: mínimas de 14 °C y máximas de 34 °C. Se esperan ráfagas superiores a 60 km/h el miércoles y jueves, además de lluvias moderadas a fuertes el lunes y jueves.
  • Valles cruceños: temperaturas entre 4 °C y 29 °C. Vientos del norte de hasta 50 km/h el martes y miércoles, con cielos mayormente nublados y lluvias intensas a mitad de semana.
  • Cordillera: registros entre 6 °C y 38 °C. Charagua y Cabezas experimentarán ráfagas de más de 60 km/h, con lluvias débiles a moderadas el jueves.
  • Chiquitania: mínimas de 13 °C y máximas de 39 °C. Se prevén vientos intensos, cielos variables y lluvias sectorizadas al inicio y a mitad de semana.

Con este comportamiento climático, septiembre arranca mostrando la diversidad y volatilidad que caracteriza a Santa Cruz: de la lluvia al calor sofocante, y de allí al frío intenso, todo en el marco del mes más festivo del departamento.

 

