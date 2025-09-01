Roboré moviliza a bomberos y autoridades para combatir incendio forestal

Un incendio forestal se desató el domingo por la tarde en la comunidad de Motacusal, en el municipio de Roboré, activando una respuesta inmediata por parte de las autoridades y equipos de emergencia. Desde el inicio, grupos de bomberos de Ñembi Misi y personal del gobierno municipal local trabajaron sin descanso para controlar las llamas.

La mañana de este lunes, el alcalde de Roboré, José Eduardo Díaz, se reunió con técnicos de Ñembi Misi y del gobierno municipal para trasladarse al lugar del incendio y evaluar la situación en el terreno. El objetivo principal es identificar el origen del siniestro, una tarea crucial para determinar si fue provocado o se trató de un accidente.

Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre el estado del incendio y las causas en las próximas horas. Una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Roboré está programada para esta tarde, donde se presentarán las conclusiones de la inspección y se definirán las próximas acciones para mitigar el impacto del fuego y prevenir futuros eventos.

