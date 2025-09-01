TEMAS DE HOY:
zorro andino Maltrato animal en Cochabamba Trágico incendio

31ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Semana decisiva para 'La Verde' en busca del repechaje mundialista

Bolivia enfrentará a Colombia este jueves en Barranquilla y luego recibirá a Brasil en El Alto, con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones.

Martin Suarez Vargas

01/09/2025 16:07

Selección boliviana de fútbol durante los entrenamientos de cara al partido del jueves contra Colombia. Foto: Redes sociales.
Bolivia.

Escuchar esta nota

La selección boliviana de fútbol, dirigida por Óscar Villegas, afronta una semana clave en su intento de alcanzar el repechaje rumbo al Mundial 2026. Este jueves, desde las 19:30, 'La Verde' visitará a Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un duelo que puede marcar su futuro en las Eliminatorias.

Bolivia llega con 17 puntos, apenas uno menos que Venezuela (18) y a cinco de Colombia (22). El objetivo inmediato es obtener al menos un empate frente a los cafeteros, resultado que complicaría a los locales, quienes se verían obligados a sumar ante la Vinotinto en su último compromiso.

Para este partido se incorporarán directamente en Colombia los futbolistas Diego Medina, Lucas Macazaga, Enzo Monteiro, Efraín Morales y Roberto Carlos Fernández, algo que la prensa de ese país ha calificado como una “avanzada boliviana”.

La agenda continuará el martes de la próxima semana, cuando la selección reciba a Brasil en el estadio de El Alto, a partir de las 16:00. Ese encuentro será determinante: si Bolivia no logra un buen resultado en Barranquilla, estará obligada a ganar frente al gigante sudamericano para seguir soñando con la clasificación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD