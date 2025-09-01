Semana decisiva para 'La Verde' en busca del repechaje mundialista

La selección boliviana de fútbol, dirigida por Óscar Villegas, afronta una semana clave en su intento de alcanzar el repechaje rumbo al Mundial 2026. Este jueves, desde las 19:30, 'La Verde' visitará a Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un duelo que puede marcar su futuro en las Eliminatorias.

Bolivia llega con 17 puntos, apenas uno menos que Venezuela (18) y a cinco de Colombia (22). El objetivo inmediato es obtener al menos un empate frente a los cafeteros, resultado que complicaría a los locales, quienes se verían obligados a sumar ante la Vinotinto en su último compromiso.

Para este partido se incorporarán directamente en Colombia los futbolistas Diego Medina, Lucas Macazaga, Enzo Monteiro, Efraín Morales y Roberto Carlos Fernández, algo que la prensa de ese país ha calificado como una “avanzada boliviana”.

La agenda continuará el martes de la próxima semana, cuando la selección reciba a Brasil en el estadio de El Alto, a partir de las 16:00. Ese encuentro será determinante: si Bolivia no logra un buen resultado en Barranquilla, estará obligada a ganar frente al gigante sudamericano para seguir soñando con la clasificación.

