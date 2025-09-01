Camacho posesiona al nuevo gabinete que acompañará su gestión

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, posesionó este lunes 1 de septiembre a los nuevos miembros de su nuevo gabinete.

El gobernador remarcó que la renovación del equipo de trabajo responde a la necesidad de fortalecer la gestión y dar respuesta a los principales desafíos de la región.

Entre las prioridades mencionó la atención a la alerta naranja por incendios forestales, que marca el inicio de la temporada de chaqueos, así como la crisis en el sistema de salud.

Noticia en desarrollo....

