Política

Camacho posesiona al nuevo gabinete que acompañará su gestión

La primera autoridad departamental remarcó que la renovación del equipo de trabajo responde a la necesidad de fortalecer la gestión y dar respuesta a los principales desafíos de la región.

Charles Muñoz Flores

01/09/2025 15:23

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, posesionó este lunes 1 de septiembre a los nuevos miembros de su nuevo gabinete.

El gobernador remarcó que la renovación del equipo de trabajo responde a la necesidad de fortalecer la gestión y dar respuesta a los principales desafíos de la región.

Entre las prioridades mencionó la atención a la alerta naranja por incendios forestales, que marca el inicio de la temporada de chaqueos, así como la crisis en el sistema de salud.

Noticia en desarrollo.... 

