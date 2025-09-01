TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Hoy necesitamos ejercer autonomía”: Cochamanidis llama a trabajar desde Santa Cruz por Bolivia

Las palabras del presidente cívico, Stello Cochamanidis, se enmarcan en el mes aniversario del departamento cruceño, donde el discurso autonómico vuelve a marcar la agenda política y social de Santa Cruz.

Charles Muñoz Flores

01/09/2025 12:02

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante los actos protocolares por el mes de Santa Cruz, desarrollados la mañana de este lunes en la Plaza Principal 24 de Septiembre, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, llamó a ejercer de manera plena la autonomía y a trabajar sin trabas desde la región en beneficio de todo el país.

“Ganamos autonomía. Hoy necesitamos ejercer autonomía. Y la única forma de hacerlo es comprometiéndonos, entre todas las autoridades que han sido electas, a trabajar de verdad por Santa Cruz, a trabajar desde Santa Cruz por Bolivia”, expresó el líder cívico en su discurso central.

Cochamanidis resaltó el potencial productivo de la región y pidió eliminar los obstáculos que, según dijo, frenan la competitividad. “Lo que más hay en esta tierra son ganas de producir el espacio para hacerlo. Y sobre todo si se acaban las trabas, con seguridad que podremos producir, ser competitivos afuera y exportar todo lo que necesitamos para salir adelante”, señaló.

El líder cívico también se refirió a los jóvenes que culminan la etapa escolar y enfrentan la búsqueda de empleo o emprendimientos. “Necesitan no solamente tener una casa de estudios, sino puentes de trabajo cuando salgan… que lo hagan libremente, sin que le pongan trabas a cualquier nivel de gobierno”, indicó.

Finalmente, Cochamanidis destacó el simbolismo de septiembre para los cruceños. “Es el mes más hermoso, es el mes donde todos renacen. Y la esperanza está renaciendo en este pueblo”, afirmó.

Las palabras del presidente cívico se enmarcan en un nuevo aniversario departamental, donde el discurso autonómico vuelve a marcar la agenda política y social de Santa Cruz.

 

