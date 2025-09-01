La Plazuela de la CRE se llena de mil sombreros de Saó para celebrar septiembre

Como cada año, la plazuela de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) se convierte en un ícono de celebración y tradición cruceña. Este septiembre, en honor al mes cívico de Santa Cruz, el espacio se viste con una decoración especial: mil sombreros típicos de Saó, que transforman el lugar en un verdadero homenaje a la identidad regional.

Conocida por sus vibrantes decoraciones navideñas, la plazuela de la CRE vuelve a sorprender con su propuesta cultural. En esta ocasión, el adorno central es el denominado “Túnel de los mil sombreros”, una instalación artística que busca rescatar las costumbres y tradiciones cruceñas a través de la creatividad y el simbolismo.

“Estamos rescatando la flora y la fauna este año, pero también queremos rendir homenaje a lo que nos identifica como cruceños. Este túnel de sombreros representa esa esencia”, señaló Sandra Mendienta, decoradora.

La inauguración oficial tendrá lugar este 1 de septiembre, con la apertura al público para que vecinos y visitantes puedan recorrer el lugar, tomarse fotografías y compartir en familia. El espacio ya ha comenzado a atraer a cientos de personas, muchas de las cuales eligen la plazuela como un punto obligado para celebrar y conectarse con la cultura local.

