La Plazuela de la CRE se llena de mil sombreros de Saó para celebrar septiembre

La tradicional plazuela se transforma en un espacio cultural y familiar con una colorida decoración que resalta las costumbres cruceñas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/09/2025 8:00

Santa Cruz, Bolivia

Como cada año, la plazuela de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) se convierte en un ícono de celebración y tradición cruceña. Este septiembre, en honor al mes cívico de Santa Cruz, el espacio se viste con una decoración especial: mil sombreros típicos de Saó, que transforman el lugar en un verdadero homenaje a la identidad regional.

Conocida por sus vibrantes decoraciones navideñas, la plazuela de la CRE vuelve a sorprender con su propuesta cultural. En esta ocasión, el adorno central es el denominado “Túnel de los mil sombreros”, una instalación artística que busca rescatar las costumbres y tradiciones cruceñas a través de la creatividad y el simbolismo.

“Estamos rescatando la flora y la fauna este año, pero también queremos rendir homenaje a lo que nos identifica como cruceños. Este túnel de sombreros representa esa esencia”, señaló Sandra Mendienta, decoradora.

La inauguración oficial tendrá lugar este 1 de septiembre, con la apertura al público para que vecinos y visitantes puedan recorrer el lugar, tomarse fotografías y compartir en familia. El espacio ya ha comenzado a atraer a cientos de personas, muchas de las cuales eligen la plazuela como un punto obligado para celebrar y conectarse con la cultura local.

 

