Santa Cruz se prepara para la festividad de Todos Santos llena de tradiciones

En los valles cruceños, la Chiquitanía y la capital, las familias se preparan para recibir a las almas de sus seres queridos durante la tradicional festividad de Todos Santos, que se celebra cada 1 y 2 de noviembre.

Esta fecha, cargada de simbolismo y fe, se mantiene viva gracias a las costumbres que unen a generaciones enteras alrededor del recuerdo y la devoción.

En los valles cruceños, las familias preparan con esmero las mesas de Todos Santos, donde desde el mediodía del 1 de noviembre se recibe a las almas con alimentos, bebidas y objetos que en vida les eran queridos. Sobre las mesas se colocan tantawawas (panes en forma de personas), masitas, frutas, flores, velas y un vaso de agua para calmar la sed del alma visitante.

Mientras tanto, en los cementerios, los niños recorren las tumbas ofreciendo rezos y cánticos a cambio de masitas o dulces, una práctica que refuerza la fe y el sentido comunitario de la fecha.

En la zona de la Chiquitanía, las tradiciones adquieren matices propios. Un ejemplo es San Miguel de Velasco, donde los pobladores velan durante la noche junto a los nichos de sus familiares fallecidos. Comparten horneados de maíz, chicha y acompañan la velada con música tradicional, que marca el momento de despedir a las almas al amanecer.

También es habitual que niños y adultos formen grupos de rezadores que visitan las casas de las familias dolientes para cantar y ofrecer oraciones a cambio de ofrendas.

En la capital cruceña, la tradición se mantiene viva con la preparación de mesas rituales y la visita a los cementerios el 2 de noviembre, donde los familiares llevan flores, comidas y rezos en memoria de sus difuntos.

Así, entre rezos, sabores, colores y música, Santa Cruz revive una de sus tradiciones más profundas, uniendo lo espiritual y lo comunitario en una fecha que honra la vida a través del recuerdo.

Mira la programación en Red Uno Play