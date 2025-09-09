TEMAS DE HOY:
allanan vivienda en Entre Ríos Lorgio Saucedo ola de crímenes

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Imperdible! Una hora gratis de Majao en el festival del Río Piraí este 14 de septiembre

La tradicional comida cruceña será la protagonista de una jornada con gastronomía, juegos populares y actividades familiares.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/09/2025 8:13

Foto: ASLIN COCINA
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Los sabores tradicionales cruceños se preparan para brillar este domingo 14 de septiembre en el Festival del Majao, que se celebrará en las tradicionales cabañas del río Piraí. El evento,tendrá como gran atractivo una hora de majao gratis para todos los asistentes.

De 10:00 a 11:00 de la mañana, quienes lleguen al lugar podrán disfrutar totalmente gratis de porciones del tradicional platillo cruceño, preparado en distintas variedades: majao de charque, de pato, de cerdo, y hasta con costilla ahumada.

“Vamos a tener una hora gratis, como lo estamos haciendo domingo a domingo. Todos los que estén desde las 10 hasta las 11 de la mañana van a poder degustar del majao que se esté ofreciendo”, comentaron los organizadores.

Pero el festival no se queda solo en lo gastronómico. La jornada incluirá juegos populares tradicionales como la carrera en bolsao, la sortija, la tinaja, el palo encebao, entre otros, haciendo de esta jornada ideal para que familias enteras disfruten de cultura, comida y recreación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD