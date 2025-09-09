¡Imperdible! Una hora gratis de Majao en el festival del Río Piraí este 14 de septiembre

Los sabores tradicionales cruceños se preparan para brillar este domingo 14 de septiembre en el Festival del Majao, que se celebrará en las tradicionales cabañas del río Piraí. El evento,tendrá como gran atractivo una hora de majao gratis para todos los asistentes.

De 10:00 a 11:00 de la mañana, quienes lleguen al lugar podrán disfrutar totalmente gratis de porciones del tradicional platillo cruceño, preparado en distintas variedades: majao de charque, de pato, de cerdo, y hasta con costilla ahumada.

“Vamos a tener una hora gratis, como lo estamos haciendo domingo a domingo. Todos los que estén desde las 10 hasta las 11 de la mañana van a poder degustar del majao que se esté ofreciendo”, comentaron los organizadores.

Pero el festival no se queda solo en lo gastronómico. La jornada incluirá juegos populares tradicionales como la carrera en bolsao, la sortija, la tinaja, el palo encebao, entre otros, haciendo de esta jornada ideal para que familias enteras disfruten de cultura, comida y recreación.

