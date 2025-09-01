Tragedia en San José de Chiquitos: accidente dejó un muerto y un herido

Un grave accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en la carretera San José-San Ignacio, a la altura del peaje en construcción, terminó con la vida de Juan Pablo Zeballos y dejó gravemente herido a su hermano Ronald Zeballos, ambos de la comunidad de Quituquiña.

El hecho se registró alrededor de las 19:00, cuando el vehículo en el que viajaban volcó y quedó con las ruedas hacia arriba, a unos cuatro kilómetros de San José. Ambos hermanos fueron trasladados al Hospital Municipal de San José, donde el personal médico determinó que Ronald recibiría atención en el nosocomio local, mientras que Juan Pablo debía ser trasladado de urgencia a Santa Cruz de la Sierra para su estabilización e intubación.

Sin embargo, la emergencia se vio gravemente afectada por la falta de recursos básicos en el hospital, incluyendo combustible para la ambulancia y oxígeno insuficiente o mal conectado para el paciente. La movilización del traslado se retrasó más de tres horas, tiempo durante el cual los familiares tuvieron que costear Bs 1.200 para cubrir el combustible, denuncian, sin recibir reembolso por parte de la administración hospitalaria.

Pese a los esfuerzos de familiares y amigos, Juan Pablo Zeballos falleció durante el traslado a Santa Cruz. Su cuerpo fue llevado a la morgue de la Pampa de la Isla, donde sus seres queridos esperan darle cristiana sepultura.

La tragedia ha provocado indignación en la comunidad de Quituquiña, que exige a las autoridades locales una revisión inmediata de los protocolos y recursos en el hospital municipal, con el objetivo de garantizar que ambulancias y equipos médicos esenciales estén disponibles 24 horas para atender emergencias.

