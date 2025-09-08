En el mes de Santa Cruz: Disfruta de la obra “Los dueños del monte: mitos y tradiciones vivas”

Este 10 y 11 de septiembre, la gobernación de Santa Cruz, te invita a poder disfrutar de la obra, “Los Dueños del Monte”, una danza teatralizada que revive los mitos y tradiciones de nuestros pueblos indígenas.

La obra, es fruto de años de investigación del arqueólogo Danilo Drakic, y que cuenta la historia de nuestros orígenes, además, busca preservar las tradiciones indígenas y la conexión con el medio ambiente.

“Este es un mensaje para la juventud, no queremos que olviden nuestras tradiciones ni nuestros mitos”, señala Drakic, a momento de invitar a la población a formar parte de esta presentación teatral.

"Los Dueños del Monte", dentro de la obra, se muestra una danza relacionada con la figura mítica que protege la naturaleza y a sus habitantes, además de la historia sobre los orígenes y raíces culturales, también relata la armonía y fusión cultural que existía entre los pueblos originarios.

La obra se presentará este 10 y 11 de septiembre en la Casa de la Cultura “Raúl Otero Reiche” de la ciudad de Santa Cruz y cuenta con diferentes horarios de funciones para mayor comodidad de la población.

Funciones disponibles

Miércoles 10 de septiembre:

Hrs.: 09:00 a 11:00

Hrs.: 15:00 a 17:00

Hrs.: 19:00 a 21:00

Jueves 11 de septiembre

Hrs.: 09:00 a 11:00

Hrs.: 15:00 a 17:00

