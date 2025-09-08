En el mes de Santa Cruz: Disfruta de la obra “Los dueños del monte: mitos y tradiciones vivas”

La obra teatralizada que revive los orígenes y tradiciones de los pueblos indígenas.
08/09/2025 13:19
Escuchar esta nota
Este 10 y 11 de septiembre, la gobernación de Santa Cruz, te invita a poder disfrutar de la obra, “Los Dueños del Monte”, una danza teatralizada que revive los mitos y tradiciones de nuestros pueblos indígenas.
La obra, es fruto de años de investigación del arqueólogo Danilo Drakic, y que cuenta la historia de nuestros orígenes, además, busca preservar las tradiciones indígenas y la conexión con el medio ambiente.
“Este es un mensaje para la juventud, no queremos que olviden nuestras tradiciones ni nuestros mitos”, señala Drakic, a momento de invitar a la población a formar parte de esta presentación teatral.
"Los Dueños del Monte", dentro de la obra, se muestra una danza relacionada con la figura mítica que protege la naturaleza y a sus habitantes, además de la historia sobre los orígenes y raíces culturales, también relata la armonía y fusión cultural que existía entre los pueblos originarios.
La obra se presentará este 10 y 11 de septiembre en la Casa de la Cultura “Raúl Otero Reiche” de la ciudad de Santa Cruz y cuenta con diferentes horarios de funciones para mayor comodidad de la población.
Funciones disponibles
Miércoles 10 de septiembre:
Jueves 11 de septiembre
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
14:30
17:00
18:00
18:55
12:25
14:00
14:30
17:00
18:00
18:55