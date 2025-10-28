“Me tenían por muerto”: pescador reaparece sano y salvo tras una semana desaparecido

Días de angustia y desesperación terminaron en un suspiro de alivio, luego de que Dorian Catari, un joven pescador de 31 años, regresara a su vivienda por sus propios medios, caminando, tras ser reportado como desaparecido tras irse a pesacar al río Yapacaní.

Su ausencia, que se extendió por una semana, movilizó a la policía y al Grupo SAR (Servicio Aéreo de Rescate), quienes lo buscaron intensamente, mientras su familia, sumida en la desesperación, incluso había consultado a brujos y yatiris que solo les daban "malas noticias".

Catari relató la cadena de eventos que lo llevaron a la prolongada ausencia. "Era el día domingo de las elecciones, me encontré con un amigo y le dije 'vamos a pescar' y aceptó. Llegué a la casa apurado por la angustia de ir a pescar. De ahí empezamos a ir en moto a la tercera chancadora", inició su relato.

El plan inicial era una salida de solo pocos días, un plazo que comunicó a sus padres. "Yo iba ir por tres días", afirmó.

Ambos cruzaron el río Yapacaní a pie, una travesía que les tomó cerca de cuatro horas de noche para llegar a la otra banda y comenzar su pesca. "Pescamos los días lunes, martes, miércoles, estuvimos cortando madera y pescando."

Sin embargo, la crecida del río les impidió regresar a tiempo. "Nosotros salimos el día sábado una semana después de que llegamos. Como yo no podía volverme solo, me quedé."

La demora en el regreso fue el detonante de la preocupación familiar, quienes presentaron una denuncia por desaparición.

El pescador confesó que durante su permanencia en el área, no dimensionó la preocupación de sus seres queridos. "Ni pensé que me estaba buscando, porque cuando llego el día sábado a mi casa estaba mi familia desesperada buscándome con policías, Grupo SAR. Mis papás sentaron la denuncia como desaparecido porque les dije que eran tres días, pero me tardé."

La angustia familiar era tal que el joven sintió el peso de la situación al volver. "Ya me tenían por muerto, porque preguntaron a brujos y yatiris que le decían todo lo malo", agregó.

A pesar de que para él fue una "aventura", Catari reconoció el enorme susto que provocó en su hogar. "Esto me enseña a siempre salir de casa avisando a los padres, porque ellos se preocupan, en este caso me fui avisando pero por tres días, no por más", reflexionó.

Mira la programación en Red Uno Play