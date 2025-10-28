TEMAS DE HOY:
Escalofriante hallazgo: Encuentran a un contador descuartizado en el freezer de su casa

El trágico suceso ocurrió en la ciudad de Aguilares, al sur de la provincia de Tucumán, Argentina. La policía ya investiga el crrimen. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/10/2025 23:29

Peritos trabajaron en el lugar del crimen (Gentileza Infoaguilares).
Argentina

Un macabro suceso ha conmocionado a la ciudad de Aguilares, Tucumán, luego de que el cuerpo de un hombre fuera encontrado desmembrado dentro del freezer de su propia casa. La víctima fue identificada como José Antonio Romano, un contador de 52 años.

La terrible escena fue descubierta por la hermana de Romano, quien acudió a la casa alarmada por la prolongada ausencia del hombre. Al ingresar con una llave, se encontró con los restos de su familiar.

Peritos trabajaron en el lugar del crimen (Gentileza Infoaguilares).

De acuerdo con los primeros reportes del Ministerio Público Fiscal, los restos de Romano estaban seccionados y envueltos en una frazada, ocultos dentro del artefacto de refrigeración. Peritos y personal de investigación acordonaron de inmediato el área para iniciar las tareas que permitan esclarecer el brutal crimen.

La investigación, a cargo del fiscal Miguel Varela, apunta a que Romano fue asesinado en su propia casa. Previamente, la desaparición del contador había generado preocupación en su entorno, además, por un extraño mensaje de texto que recibió su hermana, sobre el cual el fiscal detalló que "la mujer notó que no era él quien escribía".

Las autoridades se encuentran abocadas a la recolección de pruebas fundamentales, incluyendo la toma de testimonios y el análisis de videos de seguridad de la zona para poder establecer quién o quiénes ingresaron a la vivienda.

 

