Ejecutivo ya tiene la ley sancionada que autoriza importación de combustibles

La Asamblea Legislativa Plurinacional remitió este lunes al Órgano Ejecutivo el proyecto de ley sancionada que autoriza la importación de combustibles, con el objetivo de paliar la actual crisis de abastecimiento en el país.

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Deisy Choque, fue la encargada de firmar la nota oficial de envío al despacho presidencial, cumpliendo con el procedimiento establecido una vez que la norma fue aprobada por ambas cámaras del Legislativo.

“Adjunto a la presente, me permito remitir al órgano ejecutivo para fines constitucionales cuatro ejemplares debidamente suscritos por quienes corresponde de la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional “Ley corta excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de Diesel y gasolina en situación de emergencia”. señala la nota enviada al Órgano Ejecutivo.

La norma establece mecanismos excepcionales para permitir la importación directa de combustibles por parte de gobiernos subnacionales, cooperativas y el sector privado, con el fin de garantizar el suministro de gasolina y diésel en todo el territorio nacional.

Con el envío formal del proyecto, el texto queda ahora en manos del presidente Luis Arce, quien deberá promulgar la ley o devolverla con observaciones en un plazo constitucional.

Mire la nota de recepción de la ley de importación de combustibles:

